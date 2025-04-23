الأردن يحظر جماعة الإخوان المسلمين ويصادر أصولها ومكاتبها

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جمعية غير شرعية وحظر نشاطاتها في المملكة، مؤكدا ان أي نشاط للجماعة يعد “عملا يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة”.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية إن بلاده قررت حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة

أصولها، بعد “اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة”، في حين ذكر مسؤولون أن القرار اتخذ على أساس الانفاذ الفوري.

ونقلت وكالة الأنباء الأردينة “البتراء” عن الوزير الفراية قوله “ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار”.

وأضافت أن الوزير “كشف عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة”، وفق المصدر نفسه.

وأوضحت الوكالة أن الضابطة العدلية بدأت اليوم بالتفتيش على عدد من المقار التي تستخدمها ما سمتها “الجماعة المنحلة” في عدد من محافظات المملكة لغايات تحقيقية، وذلك بقرار من النيابة العامة.

وفي الحادي عشر من الشهر الجاري، بثّ التلفزيون الأردني اعترافات مصورة للمتهمين بما قالت الحكومة الأردنية إنها مخططات كشفت عنها دائرة المخابرات العامة كانت تستهدف الأمن الوطني الأردني.

وتضمنت الاعترافات المصورة تأكيدا من المتهمين بانتماء بعضهم لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وأخرى تتعلق بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب والطائرات المسيرة.

من جهتها، أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان حينها عن استهجانها “التسريبات الإعلامية التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وصفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها في الأردن”.

وأكدت الحركة أنه لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرة إلى أن “سياسة الحركة ثابتة وواضحة في حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني الغاشم”.

ولاحقا، طالبت حركة حماس السلطات الأردنية بالإفراج عن 16 شخصا اعتقلتهم بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات، وقالت إنها تثق بأن أعمالهم جاءت بدافع النصرة لفلسطين ورفض العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.