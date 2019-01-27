الأردن يدعو رئيس برلمان النظام السوري لمؤتمر في عمان

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أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الأحد، أن الأردن دعا رئيس مجلس نواب النظام السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان في آذار/مارس المقبل.

وقال الطراونة خلال استقباله، الأحد، نقيب المحامين السوريين عضو مجلس الشعب السوري نزار السكيف والوفد المرافق “ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسوريا، لا سيما في الشأن البرلماني، لذا جاءت الدعوة لرئيس مجلس الشعب السوري”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الطراونة تأكيده ضرورة “الدفع بخطوات التعاون إلى الأمام”، مشيرا إلى أنه “لا مصلحة لأي طرف بسوريا مفككة، ممزقة، يرتع فيها الإرهابيون وقوى التدخل الخارجي”.

من جهته، أكد السكيف تطلع بلاده إلى “تعزيز العلاقات الأردنية السورية في المجالات كافة”، مشيرا إلى أن “دعوة رئيس مجلس الشعب السوري لها مدلولات سياسية، وهي آفاق ستجد تلبية من الطرف السوري”.

وكان تم تعليق عضوية سوريا في #الجامعة_العربية مع بداية النزاع في هذا البلد في 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة.