الأردن يدعو رئيس برلمان النظام السوري لمؤتمر في عمان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، الأحد، أن الأردن دعا رئيس مجلس نواب النظام السوري حمودة صباغ إلى حضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في عمان في آذار/مارس المقبل.

وقال الطراونة خلال استقباله، الأحد، نقيب المحامين السوريين عضو مجلس الشعب السوري نزار السكيف والوفد المرافق “ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسوريا، لا سيما في الشأن البرلماني، لذا جاءت الدعوة لرئيس مجلس الشعب السوري”.

المزيد من الأخبار

“هجوم جوي” يستهدف قاعدة حميميم بريف اللاذقية..…

سلاح روسي تقليدي أشد خطرا وأكثر دمارا من النووي

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الطراونة تأكيده ضرورة “الدفع بخطوات التعاون إلى الأمام”، مشيرا إلى أنه “لا مصلحة لأي طرف بسوريا مفككة، ممزقة، يرتع فيها الإرهابيون وقوى التدخل الخارجي”.

من جهته، أكد السكيف تطلع بلاده إلى “تعزيز العلاقات الأردنية السورية في المجالات كافة”، مشيرا إلى أن “دعوة رئيس مجلس الشعب السوري لها مدلولات سياسية، وهي آفاق ستجد تلبية من الطرف السوري”.

وكان تم تعليق عضوية سوريا في #الجامعة_العربية مع بداية النزاع في هذا البلد في 2011. وهي لا تزال خارج الجامعة وسط استمرار انقسام الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

خالد بن أحمد: لبنان يريد السلام.. ونصرالله يخطط للحرب

أخبار العالم

تفاصيل الإشتباك الدموي بين قوات إيران وروسيا بـ سوريا

أخبار العالم

واشنطن تسعى لإعادة التحقيق في أبعاد نووي إيران العسكرية

أخبار العالم

أميركا تحذر من رد قوي في حال التعرض للمعارضة الفنزويلية

أخبار العالم

أكثر من 15 غارة للتحالف على تجمعات الحوثيين في حجة

أخبار العالم

البشير: محاولات لاستنساخ الربيع العربي في السودان