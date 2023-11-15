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الأردن يدين القصف الإسرائيلي على مستشفى الميداني في غزة

منذ 12 دقيقة
علم الأردن

علم الأردن

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أعلن الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير الدكتور سفيان القضاة أن الأردن يدين، بأشد العبارات، القصف الإسرائيلى فى محيط المستشفى الميدانى الأردنى فى غزة الذى أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا أصيبوا خلال قصف إسرائيل، ونقلهم مواطنون فلسطينيون إلى قسم الطوارئ.

وأضاف الناطق الرسمى باسم الوزارة فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن تعريض إسرائيل المستشفى وطواقمه للخطر خلال قصفها الأشقاء الفلسطينيين جريمة مرفوضة ومدانة وتمثل خرقا واضحا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر.

ولفت الناطق الأردنى طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية مساء اليوم  إلى أن الحكومة تنتظر نتائج التحقيق الذى بدأته القوات المسلحة لاتخاذ الخطوات القانونية والسياسية اللازمة ضد هذه الجريمة النكراء.

وقال: “إن الحكومة الأردنية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة الطواقم الطبية الأردنية للخطر”.

وكان الجيش الأردني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن 7 من كوادر المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة أصيبوا خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين، محملا إسرائيل المسؤولية توفير الحماية لكوادر المستشفى.

 

 

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