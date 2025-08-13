الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
الأردن يدين تصريحات نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"

منذ 8 دقائق
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. رويترز

دانت الخارجية الأردنية، الأربعاء، التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تحدث فيها عن تعلقه بتحقيق “رؤية إسرائيل الكبرى”، واعتبرتها تهديدا خطيرا لسلامة الدول بصورة تخالف القانون الدولي.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد “دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتبرين تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي قال فيها إنه متعلق بما يسمى “رؤية إسرائيل الكبرى”، ورفضها باعتبارها تصعيدا استفزازيا خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول، ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت أن الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، “شدد على رفض المملكة المطلق لهذه التصريحات التحريضية، مؤكدا أن هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “هذه التصريحات والممارسات تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دوليا في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين”.

وأوضح القضاة، أن “هذه الادعاءات والأوهام التي يتبناها متطرفو الحكومة الإسرائيلية ويروجون لها تشجع على استمرار دوامات العنف والصراع، وبما يتطلب موقفا دوليا واضحا بإدانتها والتحذير من عواقبها الوخيمة على أمن المنطقة واستقرارها ومحاسبة مطلقيها”.

كما أكد “على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف جميع الإجراءات والتصريحات التحريضية الإسرائيلية المهددة لاستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين”.

