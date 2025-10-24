الجمعة 2 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 24 أكتوبر 2025 |
الأردن يرفض إرسال قوات إلى غزة ويؤكد دعم الجهود الإنسانية والسياسية

منذ 57 دقيقة
قوات الأردن

شدد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، الجمعة، على أن الأردن لن يرسل أي قوات إلى قطاع غزة أو يلعب دورًا عسكريًا في الضفة الغربية.

وأوضح المومني في تصريحات للتلفزيون الأردني أن موقف بلاده يتركز على دعم وقف الحرب، إدخال المساعدات، بدء الإعمار، والمضي نحو عملية سياسية ذات أفق. وأضاف: “الشعب الفلسطيني يستحق أن يقرر مصيره، والتهجير والمساس بالمقدسات في القدس خط أحمر”.

وأشار إلى أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة تجاه ضم الضفة الغربية عدوانية، مشيدًا بالجهود الأميركية والدولية التي أكدت موقفها من هذه الخطوة.

وأكد الوزير المومني أن الدور الإنساني الأردني تجاه تخفيف المعاناة عن أهل غزة سيستمر، وأن المملكة لن تتأخر عن تقديم كل ما يساعد الفلسطينيين، معتبرًا هذا فخرًا لكل أردني وعربي.

وفي السياق ذاته، لفت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن قوة الأمن الدولية في غزة يجب أن تتكون من دول تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها، موضحًا أن هناك عدة دول اقترحت المشاركة في هذه القوة.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

