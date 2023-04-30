الأردن يستضيف محادثات عودة سوريا إلى الجامعة العربية

قال مسؤولون إن الأردن سيستضيف، الاثنين، اجتماعا لوزراء خارجية عرب مع وزير الخارجية السوري لبحث عودة دمشق إلى الجامعة العربية في إطار تسوية سياسية أوسع نطاقا للحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات في سوريا.

وسيشارك في الاجتماع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظراؤه في مصر والعراق والسعودية وسيبحث خطة أردنية لتحقيق تسوية سياسية للصراع حسبما قال مسؤولون بالحكومة الأردنية.

يأتي الاجتماع بعد أسبوعين من محادثات جرت في مدينة جدة السعودية بين مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق لكنها لم تتوصل إلى اتفاق على عودة سوريا المحتملة إلى الجامعة العربية.