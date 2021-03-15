الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، الإثنين، عن تسجيل 9417 إصابة و82 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية ، وهو ما يعتبر أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس التي تسجلها المملكة منذ بدء الجائحة.

وأعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالأردن، أن العدد الإجمالي للحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 155772 شخصاً فيما بلغ العدد الإجمالي للحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 48379 شخصاً، وفقا للإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة حتى الاثنين.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 518545 شخصاً.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت الأسبوع، عن زيادة ساعات حظر التجول الليلي ومنع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد وغلق الحدائق العامة والنوادي الليلية والمراكز الرياضية بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

واتخذ الأردن منذ مارس الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة تتغير مواعيده بحسب الحالة الوبائية وأعداد الإصابات.

كما أغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.