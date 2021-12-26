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الأردن يسجل إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون"

26 - ديسمبر - 2021
الأردن يسجل إصابات جديدة بكورونا

الأردن يسجل إصابات جديدة بكورونا

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سجّلت وزارة الصحة الأردنية 12 إصابة جديدة بـ”أوميكرون”، النسخة المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال مسؤول ملف كورونا في الأردن، الدكتور عادل البلبيسي في تصريح لوكالة “بترا” الرسمية، إن عدد الحالات المؤكدة للإصابة بـ”أوميكرون” في الأردن وصل لـ 33 حالة.

وأكد البلبيسي، أن “وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالات يتم تأكيد إصابتها تباعا وبكل شفافية”.

وحددت الحكومة 15 إجراء سيبدأ العمل به بداية العام المقبل، في إطار مواجهة فيروس كورونا ومتحوراته وآخرها اوميكرون الذي وصف بأنه الأسرع انتشارا في العالم.

وتشير آخر الاحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة إلى حجم انتشار الفيروس وأثره على صحة المواطنين، بعد أن تم حتى امس تسجيل مليون و50 ألفا و257 إصابة، و 12 ألفا و403 وفيات.

وقالت ممثلة الصحة العالمية في الأردن، الدكتورة جميلة الراعبيفي تصريحات سابقة، إن 87٪ من وفيات فيروس كورونا في المملكة هم من الأشخاص غير المطعمين.

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