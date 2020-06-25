الأردن يسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1086 حالة

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سجلت الأردن اليوم الخميس 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1086 حالة.

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، يوم الخميس، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها واحدة محلية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1086 حالة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزعت الحالات على النحو الآتي، 13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (2 من السعودية، و2 من الكويت، و2 من فلسطين و2 من الإمارات، و2 من العراق، و3 من باكستان)، وحالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تم التعامل معه وفق البروتوكول المتبع.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل إصابة واحدة بين الكوادر العاملة في منطقة العزل بالبحر الميّت.

ويرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1086 حالة.

كما سُجلت أيضا 15 حالة شفاء، جميعها في مستشفى الأمير حمزة.

هذا وتم إجراء 6325 فحصاً مخبريا اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 355004 فحوص.

إلى ذلك، جدد وزارة الصحة التأكيد على أهميّة استخدام تطبيق “أمان” للحماية من مخالطة الأشخاص المصابين وتسريع اكتشاف حالات الإصابة، كما طلبت من الأشخاص الذين وصلتهم تنبيهات لمخالطتهم أشخاصا مصابين ضرورة مراجعة المراكز والمختبرات الطبيّة المختصة فورا للكشف عن حالتهم.

توازياً، أعاد الأردن فتح المساجد والكنائس، أمام المصلين بعد أكثر من شهرين على إغلاقها في مواجهة فيروس كورونا.

وتقرر إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الجمعة 5 حزيران المقبل وفق ضوابط ومعايير السلامة العامة”.

وأضاف “ندرس تعديل الحظر الشامل (الذي يفرض كل يوم جمعة) بما يسمح للمواطنين بالوصول الى المساجد سيرا على الأقدام” وقت صلاة الجمعة.