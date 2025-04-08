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الأردن يشتري ما يقدر بنحو 60 ألف طن من القمح في مناقصة

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2025 4:53 مساءً
القمح

القمح

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قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى ما يقدر بنحو 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد في مناقصة دولية اليوم الثلاثاء للتوريد من مناشئ اختيارية.

وذكر المتعاملون أن من المعتقد أن الشراء تم من شركة كارجيل بتكلفة تقديرية تبلغ 264 دولارا للطن شاملة تكلفة الشحن للتوريد في النصف الأول من أغسطس آب.

وأضافوا أن شركات أخرى قدمت عروضا للطن شاملة تكلفة الشحن في المناقصة اليوم الثلاثاء، وهي سي.إتش.إس بسعر 265.70 دولار، وفيتيرا بسعر 275 دولارا، والظاهرة بسعر 274 دولارا.

وأفادوا بوجود مؤشرات على أن الأردن سيطرح مناقصة جديدة خلال أيام لشراء 120 ألف طن من القمح. ومن المتوقع تقديم العروض في 15 أبريل نيسان على أن يتم التوريد في شحنات مختلفة خلال يوليو تموز وأغسطس آب.

وتغلق مناقصة أخرى طرحها الأردن لشراء 120 ألف طن من علف الشعير غدا الأربعاء.

وتعكس التقارير تقديرات المتعاملين، ولا يزال من الممكن الكشف عن تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

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