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الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح

منذ ساعتين
قمح- أرشيفية

قمح- أرشيفية

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قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من القمح الصلد من مناشئ خيارية في مناقصة دولية، الثلاثاء.

وذكر المتعاملون أن الأردن اشترى القمح من شركة أميروبا بسعر تقديري 315.30 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن للتوريد خلال النصف الأول من أغسطس آب.

وأضاف المتعاملون أن الشركات التالية شاركت في المناقصة مع ذكر تقديراتهم للسعر المعروض بالدولار للطن شاملا التكلفة والشحن: فيتيرا 326.25 دولار وبيلدكوم 323.23 دولار وجرين فلاور 320 دولارا وسي.إتش.إس 318 دولارا وكارجيل 325 دولارا وأرجو تشيرنوجي 324 دولارا ونيبولون 320 دولارا.

    المصدر :
  • رويترز

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