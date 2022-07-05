الأردن يشتري 120 ألف طن قمح

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي في الأردن اشترى ما يقدر بنحو 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد من منشأ اختياري في مناقصة أُغلقت اليوم الثلاثاء.

وتم شراء الكميات من شركة أميروبا التجارية، بسعر يقدر بنحو 427.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن للتسليم في النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول والنصف الأول من نوفمبر تشرين الثاني، وفق ما ذكره التجار.

وقال التجار إن شركتين تجاريتين أخريين شاركتا في المناقصة، حيث عرضت سي.إتش.إس سعرا يبلغ 439.97 دولار للطن وكارجيل 443.75 دولار للطن، وكلاهما يشمل تكلفة الشحن.

ويعاني أكثر من 200 مليون شخص في العالم جوعا شديدا بحسب الأمم المتحدة التي تخشى “إعصار مجاعة” جديدا جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد منذ بداية الصراع.

منذ بداية التوترات الروسية الأوكرانية، برزت مخاوف تأثُّر أسواق القمح والغلال العالمية بشدة جراء الأزمة، نظراً لأن البلدين يؤمّنان جانباً مهماً من الصادرات العالمية… لكنّ الجانب الأكثر تهديداً في العالم يقع في منطقة الشرق الأوسط تحديداً، كونها المنطقة الأعلى كثافة في استيراد القمح من البلدين.

وتشكل روسيا وأوكرانيا 29% من صادرات القمح العالمية، و19% من صادرات الذرة، و80% من الصادرات العالمية لزيت دوار الشمس.

ومنذ بدء الغزو، ارتفعت أسعار القمح في بورصة شيكاغو إلى أعلى مستوى في تسعة أعوام ونصف، بينما يهدد الصراع بعرقلة تدفق الإمدادات من المنطقة، في حين قفزت العقود الآجلة الأوروبية للقمح إلى ذروة قياسية، وغير مسبوقة على الإطلاق وبلغ القمح سعراً غير مسبوق إطلاقاً بـ344 يورو للطن الواحد لدى مجموعة «يورونكست» التي تدير عدداً من البورصات الأوروبية.

وأوكرانيا مصدّر رئيسي للذرة التي يتجه معظمها إلى الصين والاتحاد الأوروبي. وتنافس روسيا أيضاً في توريد القمح إلى مشترين رئيسيين مثل مصر وتركيا.