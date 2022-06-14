الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح

قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي الأردني اشترى 60 ألف طن تقريبا من القمح من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أغلقت اليوم الثلاثاء.

وأضافوا أنه تم شراء الكمية من شركة أميروبا مقابل 489.75 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن وذلك للتسليم في النصف الأول من سبتمبر أيلول.

وتشير الأرقام إلى أن الدول العربية بشكل عام، تحصل على ما نسبته 25 % من صادرات القمح العالمية، فيما تستورد مجتمعة 60 % من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا؛ نظرا لسعرها المنخفض في البلدين، إضافة إلى فرنسا ورومانيا.

أسوأ سيناريو عالمي

وفي الآونة الأخيرة، توجّه أكثر من 40% من شحنات الذرة والقمح السنوية لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا، كما أدّت موجات الجفاف التاريخية في تلك البلدان العام الماضي إلى تفاقم الاحتياجات من الحبوب مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية.

وتعرف أوكرانيا بـ”سلة الخبز في أوروبا”، وهي مسؤولة عن 10% من صادرات القمح في العالم، كما تعد أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، حسب الصحيفة.

ويقول محللون إن التوغل الروسي في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تحدّ من الصادرات الروسية سيُمثّلان أسوأ سيناريو عالمي كما يمكنهما أن يحرما الأسواق العالمية من إمدادات القمح لكلا البلدين.