الثلاثاء 15 ذو القعدة 1443 ﻫ - 14 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأردن يشتري 60 ألف طن من القمح

منذ 34 دقيقة
القمح

القمح

A A A
طباعة المقال

قال متعاملون أوروبيون إن مشتري الحبوب الحكومي الأردني اشترى 60 ألف طن تقريبا من القمح من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أغلقت اليوم الثلاثاء.

وأضافوا أنه تم شراء الكمية من شركة أميروبا مقابل 489.75 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن وذلك للتسليم في النصف الأول من سبتمبر أيلول.

وتشير الأرقام إلى أن الدول العربية بشكل عام، تحصل على ما نسبته 25 % من صادرات القمح العالمية، فيما تستورد مجتمعة 60 % من احتياجاتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا؛ نظرا لسعرها المنخفض في البلدين، إضافة إلى فرنسا ورومانيا.

أسوأ سيناريو عالمي

وفي الآونة الأخيرة، توجّه أكثر من 40% من شحنات الذرة والقمح السنوية لأوكرانيا إلى الشرق الأوسط أو إفريقيا، كما أدّت موجات الجفاف التاريخية في تلك البلدان العام الماضي إلى تفاقم الاحتياجات من الحبوب مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية.

وتعرف أوكرانيا بـ”سلة الخبز في أوروبا”، وهي مسؤولة عن 10% من صادرات القمح في العالم، كما تعد أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين لمصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، حسب الصحيفة.

ويقول محللون إن التوغل الروسي في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تحدّ من الصادرات الروسية سيُمثّلان أسوأ سيناريو عالمي كما يمكنهما أن يحرما الأسواق العالمية من إمدادات القمح لكلا البلدين.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

أليكسي نافالني
نقل المعارض الروسي المسجون نافالني إلى مكان مجهول
تركيا تمانع انشضمام فنلندا والسويد للناتو
انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو يهدد بحرب نووية
بايدن يصل إلى كوريا الجنوبية - Reuters
البيت الأبيض يكشف تفاصيل زيارة بايدن إلى السعودية وفلسطين وإسرائيل

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الحدود الجنوبية
إسرائيل تهدّد بالحرب... سنقصف لبنان بشكل غير مسبوق!
حقل كاريش
خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
وباء
وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!