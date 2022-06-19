الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
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الأردن يشتري 8 مقاتلات من نوع F-16 بلوك 70

منذ 5 دقائق
مقاتلة من نوع F-16 بلوك 70

مقاتلة من نوع F-16 بلوك 70

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أعلن الأردن عن توقيع اتفاقية مع مصنع “لوكهيد مارتن” الأمريكي للمعدات الحربية، لطلب 8 طائرات مقاتلة من نوع F-16 بلوك 70.

وبحسب ما نقلت وكالة “عمون” الإخبارية عن شركة “لوكهيد”، تمت الموافقة على بيع الطائرات بعد توقيع طلب العرض والقبول للطائرات الجديدة”.

كما أشارت الوكالة إلى أن الموافقة تأتي بعد أن تم توقيع طلب الغرض والقبول مشيرة إلى قول نائبة رئيس الشركة الأمريكية إيمي بيرنيت فأن الصفقة تمثل امتدادات لما يقارب من 7 سنوات من التعاون بين البلدين.

شراكة وتعاون لتعزيز الأمن الإقليمي
وأضافت بيرنيت:” الشراكة التاريخية مع دولة الأردن تساهم فى تعزيز الأمن الإقليمي وحماية الشعوب من خلال استخدام تقنيات حديثة تدعم تنفيذ مهام حساسة”.

ويشار إلى انه لم يتم ذكر كم يبلغ قيمة الصفقة أو تاريخ تسليم المقاتلات إلى الأردن.

ويذكر أن المملكة الأردنية قد طالبت 16مقاتلة من هذا الطراز إلى جانب ذخائر في صفقة قدرتها قيمتها بنحو 4.2 مليار دولار

ومن الجدير بالذكر فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على صفقة أسلحة للأردن فى فبراير الماضي وشملت الصفقة “F16” ومحركات طائرات وأنظمة تسليح إلى جانب رادارت وأجهزة اتصال.

 

 

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