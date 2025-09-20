الأردن يعلن موعد إعادة فتح جسر الملك حسين

أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية عن إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين، الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

ودعت مستخدمي الجسر إلى التقيد بالمواعيد المحددة، توفيراً لجهدهم ووقتهم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت إسرائيل أغلقت المعبر الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، عقب مقتل اثنين من جنودها على يد سائق يحمل مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم يضر بمصالح المملكة والقدرة على إرسال المساعدات إلى القطاع الذي تمزقه الحرب.

وحددت الوزارة هوية منفذ الهجوم باعتباره سائقا مدنيا بدأ في نقل المساعدات إلى غزة قبل ثلاثة أشهر.