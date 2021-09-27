الأحد 17 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأردن يعيد فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا

27 - سبتمبر - 2021
معبر جابر الحدودي بين سوريا والأردن

معبر جابر الحدودي بين سوريا والأردن

A A A
طباعة المقال

أعلن الأردن، إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، اعتبارا من بعد غد الأربعاء، بحسب إعلام رسمي.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في بيان صحفي أصدرته الوزارة، اليوم الاثنين، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وبحسب البيان سيتم إعادة فتح الحدود الأردنية السورية (معبر جابر الحدودي)، اعتبارا من صباح الأربعاء، “وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة بإعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين”.

وأوضحت الداخلية الأردنية أن هذا القرار يأتي بهدف “تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين ‏مع مراعاة الإجراءات الأمنية والصحية المطلوبة”.

وأشارت إلى أن القرار جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال تفقده للمعبر في الثامن من شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي 29 يوليو/تموز الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية إعادة تشغيل المعبر بشكل عادي وذلك بعد نحو عام على عمله بشكل محدود على خلفية إجراءات للحد من تفشي كورونا.

إلا أنه بعد مرور يومين فقط، عادت عمان وأعلنت إغلاق معبر جابر/نصيب بشكل مؤقت أمام حركة الأفراد والبضائع نتيجة لتطورات الأوضاع في محافظة درعا السورية المحاذية لحدود المملكة.

وتم إغلاق المعبر لأكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث تم إغلاقه في أبريل/نيسان 2015 ليعاد فتحه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2018.

ومرة أخرى، أغلقت الحكومة الأردنية معبر جابر في أغسطس/آب 2020 على خلفية تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأعيد فتحه مجددا بشكل جزئي في الربع الثاني من العام الحالي.

    المزيد من أخبار العالم

    البحرية الإيرانية
    مقتل ضابط إيراني كبير في ظروف غامضة
    نوري المالكي
    تسريب جديد للمالكي يهز العراق.. كواليس الحرب الشيعية والهجوم على النجف
    صواريخ هيماريس
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    البنتاغون يكشف تأثير الأسلحة الأمريكية على المعارك بأوكرانيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    الدولار
    دولار السوق السوداء يعاود ارتفاعه... إليكم التفاصيل
    بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن
    بعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة... ماذا عن نسبة النجاح؟