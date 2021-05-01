الأردن... 3 إصابات جديدة بالسلالة الهندية لـ"كورونا"

سجلت وزارة الصحة الأردنية، السبت، 3 إصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في المملكة.

وقال وزير الصحة الأردني فراس هواري إن الإصابات سجلت لأشخاص لم يسافروا، مضيفاً أن “المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة”.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 704 حالات إصابة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الأردن إلى 712.077 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 8871 حالة.

وسجلت الهند ولأول مرة ما يزيد على 400 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم السبت. وأدى انتشار السلالة الجديدة إلى انهيار النظام الصحي في مناطق منها العاصمة نيودلهي، مع نقص الأكسجين الطبي وأسرّة المستشفيات.