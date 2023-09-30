الخطوط الجوية اليمنية تقرر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن

أشار أربعة مسؤولين تنفيذيين بشركة الخطوط الجوية اليمنية، في حديث لرويترز بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، أن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن ردا على منع إدارة جماعة الحوثي الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

وأضاف مسؤولو الشركة، وهي الناقل الوطني في البلاد، إنها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر تشرين الأول بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وقالت المصادر إن الشركة اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70بالمئة من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30 بالمئة، إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضافت المصادر أن إدارة الحوثيين رفضت هذا المقترح لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن.

وقالت الشركة في بيان إنها لم تتمكن من سحب أموالها في بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر داعية سلطات الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة “بشكل غير قانوني” على أصولها.

واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان في أبريل نيسان 2022.

وأطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر عام 2014، ويسيطرون فعليا على شمال اليمن بما يشمل صنعاء.