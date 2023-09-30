السبت 15 ربيع الأول 1445 ﻫ - 30 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الخطوط الجوية اليمنية تقرر تعليق رحلاتها من صنعاء إلى الأردن

منذ 4 دقائق
الخطوط الجوية اليمنية

الخطوط الجوية اليمنية

A A A
طباعة المقال

أشار أربعة مسؤولين تنفيذيين بشركة الخطوط الجوية اليمنية، في حديث لرويترز بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، أن الشركة ستعلق الرحلة التجارية الدولية الوحيدة من العاصمة اليمنية ووجهتها إلى الأردن ردا على منع إدارة جماعة الحوثي الشركة من سحب أموالها في بنوك صنعاء.

وأضاف مسؤولو الشركة، وهي الناقل الوطني في البلاد، إنها ستوقف ست رحلات أسبوعية إلى الأردن في أكتوبر تشرين الأول بعد فشل المفاوضات مع الحوثيين من أجل الإفراج عن أموال الشركة التي قالوا إنها تصل إلى 80 مليون دولار.

وقالت المصادر إن الشركة اقترحت أن تحصل حكومة الحوثيين على 70بالمئة من الأموال بينما تذهب النسبة المتبقية، وهي 30 بالمئة، إلى الحكومة المعترف بها دوليا.

وأضافت المصادر أن إدارة الحوثيين رفضت هذا المقترح لذا قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى الأردن.

وقالت الشركة في بيان إنها لم تتمكن من سحب أموالها في بنوك صنعاء على مدى عدة أشهر داعية سلطات الحوثيين إلى رفع القيود المفروضة “بشكل غير قانوني” على أصولها.

واستأنفت الشركة رحلاتها من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمان في أبريل نيسان 2022.

وأطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بالحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر عام 2014، ويسيطرون فعليا على شمال اليمن بما يشمل صنعاء.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نازحين من أذربيجان إلى أرمينيا
أكثر من 100 ألف لاجئ وصل إلى أرمينيا
من انتخابات جزر المالديف
جولة إعادة لانتخابات رئاسة المالديف
آثار القصف الروسي على أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا: إسقاط 30 مسيرة في هجوم روسي جنوب البلاد

الأكثر قراءة

من جانب القبر في بلدة فايدة في العراق
فيديو.. صوت من داخل قبر يثير ضجة في العراق والسلطات تتحرك!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
بعد زلزال شعرت به مدن عربيّة اليوم.. كيف علّق العالم الهولندي؟
طقس لبنان
ماذا تخبئ العاصفة "الياس" للبنانيين؟