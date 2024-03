الأزمات تجتاح غزة.. طفل من بين 3 يعاني من سوء تغذية حاد

داخل أزمة غذائية كبيرة تجتاح القطاع، ووسط شح كبير في المساعدات، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، اليوم السبت 16\3\2024، أن طفلا واحدا من بين كل 3 أطفال دون السنتين يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة.

🚨 1 in 3 children under 2 years of age are now acutely malnourished in northern #Gaza.

Children's malnutrition is spreading fast and reaching unprecedented levels in #Gaza. Famine is looming. There is no time to waste.@UNICEF @UNICEFmena @unicefchief https://t.co/YbkEf2C9ay

— UNRWA (@UNRWA) March 16, 2024