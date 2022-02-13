الأزمة الاوكرانية.. إسرائيل تجلي أكبر عدد من مواطنيها بحلول الثلاثاء

آملا بوقف التصعيد بين أوكرانيا ورسيا، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاحد، الاسرائيلين المتواجدين في أوكرانيا لتحمل المسؤولية والمغادرة فورا.

وتسعى حكومة إسرائيل إلى إجلاء أكبر عدد ممكن من مواطنيها من أوكرانيا بحلول الثلاثاء القادم، وسط مخاوف من تعرض هذا البلد لـ”غزو روسي”، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام عبرية.

وأشارت تقارير إعلامية أمس السبت إلى أن المسؤولين الإسرائيلية يعتقدون أن النافذة المتاحة لإجلاء مواطني البلاد من أوكرانيا تضيق بسرعة وقد تغلق بحلول صباح الأربعاء القادم.

حوالي 15 ألف اسرائيلي في أوكرانيا

وأكدت الخارجية الإسرائيلية أن 4.5 ألفا من مواطني البلاد سجلوا رسميا في سفارة دولهم تواجدهم في أوكرانيا، لكن العدد الحقيقي يعد أكبر بكثير ويقدر بـ10-15 ألف شخص.

وكانت شركات الطيران الإسرائيلية الكبرى، منها “إلعال” و”يسرائير” و”أركياع” قد شرعت في تسيير رحلات إضافية إلى أوكرانيا بغية المساعدة في إجلاء المواطنين من هذا البلد.

الجيش الاسرائيلي يتدخّل

بدوره، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أمس أنه وجه الجيش بالاستعداد للمساعدة في إجلاء المواطنين من أوكرانيا، غير أن موقع “والا” نقل عن مصادر أمنية توضيحها أن هذا السيناريو يعد الخيار الأخير، وستفضل الحكومة الإسرائيلية التعويل على رحلات مدنية في عملية الإجلاء.

لا تعليق اسرائيلي

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت طالب أعضاء حكومته بالامتناع عن التعليق علنا على الخطوات الروسية والاكتفاء بالحديث عن عملية الإجلاء.

كذلك، أكد موقع YNET أن حكومة بينيت لا تزال على تواصل مع واشنطن بشأن تطورات الأزمة حول أوكرانيا وتتلقى تقارير عن آخر مستجدات الوضع من الأمريكيين.