الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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الأزمة مستمرة.. انقطاع الكهرباء عن آخر مفاعلين نوويين يعملان بمحطة زابوريجيا

منذ 8 دقائق
مفاعل زابوريجيا

مفاعل زابوريجيا

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قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إنرجواتوم إن المفاعلين الأخيرين العاملين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا أصبحا غير متصلين بشبكة الكهرباء الأوكرانية الخميس بعد أن دمرت حرائق كانت تشتعل على مسافة قريبة خطوط الكهرباء العلوية.

وأضافت الشركة أن الحرائق اندلعت في حفر الرماد في محطة للفحم بالقرب من محطة زابوريجيا- أكبر منشأة نووية في أوروبا- وألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء التي تربطها بالشبكة.

وقالت إنرجواتوم في بيان “نتيجة لذلك، فُصلت وحدتا الطاقة العاملتان بالمحطة عن الشبكة”.

وتابعت أن أنظمة الأمن بالمحطة تعمل بشكل طبيعي والعمل جار على إعادة ربط أحد المفاعلين بشبكة الكهرباء.

وقال مسؤول في قطاع الطاقة لرويترز طالبا عدم نشر اسمه إن المفاعلين اللذين فُصلا يعملان بمولدات تعمل بالديزل.

وأضاف أن كل وحدة من وحدات الطاقة، والتي تضم مفاعلا ونظام تبريد ومعدات أخرى، تحتوي على ثلاثة مولدات تعمل بالديزل من الحقبة السوفيتية وأن هذه المولدات “لن تستطيع مواصلة العمل لأسابيع”.

واستولت روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير شباط، على محطة زابوريجيا في مارس أذار وسيطرت عليها منذ ذلك الحين، على الرغم من استمرار تشغيل فنيين أوكرانيين من إنرجواتوم لها.

وتحتوي محطة توليد الكهرباء على ستة مفاعلات في المجمل.

    المصدر :
  • رويترز

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