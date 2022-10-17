الأثنين 21 ربيع الأول 1444 ﻫ - 17 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأستراليون يقيمون حجم الأضرار الناجمة عن الفيضانات

منذ 48 دقيقة
فيضانات في أستراليا (أرشيف)

فيضانات في أستراليا (أرشيف)

A A A
طباعة المقال

عاد آلاف الأستراليين إلى منازلهم وأعمالهم (الاثنين 1-10-2022) لتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات حتى مع استمرار سريان نصائح الإجلاء في المناطق الداخلية من جنوب شرق البلاد كما حذرت السلطات من احتمال هطول مزيد من الأمطار خلال الفترة المقبلة مما قد يؤدي إلى تجدد الفيضانات.

وتم إصدار تحذيرات رئيسية من حدوث فيضانات في العديد من المناطق على الرغم من قلة هطول الأمطار في مطلع الأسبوع مع توقع ارتفاع منسوب المياه في كثير من الأنهار إلى ذروة مستويات الفيضانات هذا الأسبوع.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز خلال مؤتمر صحفي من مدينة فوربس الأكثر تضررا في ولاية نيو ساوث ويلز “نعيش في أوقات خطيرة للغاية في الأيام والأسابيع المقبلة”.

وأضاف “من المتوقع هطول مزيد من الامطار في وقت لاحق هذا الاسبوع لذلك لا يزال الوضع خطير للغاية”.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية هطول أمطار يصل منسوبها إلى 50 مليمترا عبر بعض المناطق المتضررة من الفيضانات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كورونا في الصين
الصين تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الدولار الأمريكي والين الياباني
مسؤول ياباني: سنرد بحزم على التقلبات المتجاوزة في العملات
علم الأرجنتين
الأرجنتين تمنح العمال اعفاء ضريبياً ابتداءً من نوفمبر

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شيرين عبد الوهاب
إصابة شيرين عبد الوهاب بشكل خطير... إليكم التفاصيل
الشرطة الفرنسية
جثة طفلة في باريس مقطوعة الرأس مع كتابات على جسمها!
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب تتعرض للضرب المبرح على يد شقيقها