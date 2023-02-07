الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
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الأسهم الأمريكية ترتفع بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي

منذ 8 دقائق
ارتفاع الأسهم الأمريكية

ارتفاع الأسهم الأمريكية

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أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة الثلاثاء إذ يستوعب المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بشأن الفترة التي قد يحتاجها البنك للسيطرة على التضخم.

وقال باول إن من المنتظر أن يشهد عام 2023 “انخفاضات ملموسة في التضخم”.

وبناء على بيانات غير رسمية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 52.99 نقطة يما يعادل 1.29 بالمئة عند 4164.07 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 225.16 نقطة بما يعادل 1.89 بالمئة إلى 12112.61 نقطة، وربح المؤشر داو جونز الصناعي 266.99 نقطة أو 0.79 بالمئة ليغلق عند 34158.01 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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