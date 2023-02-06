الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض

منذ 10 دقائق
ارتفاع الأسهم الأمريكية

ارتفاع الأسهم الأمريكية

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فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في وول ستريت منخفضة الاثنين، مع تراجع سهم تايسون فودز على خلفية نتائج فصلية مخيبة للآمال وإعادة المستثمرين لتقييم توقعاتهم إزاء الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 51.57 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة عند الفتح إلى 33874.44 نقطة.

كما انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.91 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 4119.57 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 102.55 نقطة بما يعادل 0.85 بالمئة إلى 11904.41.

    المصدر :
  • رويترز

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