الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بعد بيانات مبيعات التجزئة

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

A A A
طباعة المقال

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة، الأربعاء، بعدما أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة في ديسمبر كانون الأول لانتعاش الآمال في تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مقدار زيادات أسعار الفائدة بينما عزز ارتفاع أسهم تسلا ومايكروسوفت المؤشر ناسداك.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 75.84 نقطة، أي 0.68 بالمئة، إلى 11170.95 نقطة عند الفتح.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 37.64 نقطة، أي 0.11 بالمئة، إلى 33948.49 نقطة بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 11.28 نقطة، أي 0.28 بالمئة إلى 4002.25 نقطة عند الفتح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جيروم باول
إصابة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بفيروس كورونا
فيصل بن فرحان
السعودية: حرب اليمن لن تحل إلا من خلال تسوية سياسية
تباين أسعار مبيعات التجزئة في أمريكا
أمريكا.. انخفاض مبيعات التجزئة أكثر من المتوقع في ديسمبر

الأكثر قراءة

كمال حايك
بعد إقرار السلفة.. كم ساعة سيحصل اللبنانيّون على الكهرباء؟
لبنان
بالأرقام ... إليكم عدد سكان لبنان والكثافة السكانية ومتوسط الأعمار
الدولار
كم بلغ سعر صرف "الدولار الأسود" اليوم؟