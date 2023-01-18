الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بعد بيانات مبيعات التجزئة

فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مرتفعة، الأربعاء، بعدما أدى انخفاض أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة في ديسمبر كانون الأول لانتعاش الآمال في تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مقدار زيادات أسعار الفائدة بينما عزز ارتفاع أسهم تسلا ومايكروسوفت المؤشر ناسداك.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 75.84 نقطة، أي 0.68 بالمئة، إلى 11170.95 نقطة عند الفتح.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 37.64 نقطة، أي 0.11 بالمئة، إلى 33948.49 نقطة بينما صعد ستاندرد آند بورز 500 11.28 نقطة، أي 0.28 بالمئة إلى 4002.25 نقطة عند الفتح.