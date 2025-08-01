الأسهم الأمريكية تهوي مع أكبر تراجع يومي لستاندرد آند بورز منذ 3 أشهر

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، واتجه المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لتسجيل أكبر انخفاض يومي له بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك وسط موجة بيع بضغط من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على عشرات الشركاء التجاريين وتقرير الوظائف الذي جاء ضعيفا على نحو مفاجئ.

وأشارت بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 انخفض 101.60 نقطة بما يعادل 1.60 بالمئة إلى 6237.79 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 472.78 نقطة أو 2.24 بالمئة إلى 20649.67 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 543.97 نقطة أو 1.23 بالمئة إلى 43587.01 نقطة.