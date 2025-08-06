الأسهم الأوربية تواصل مكاسبها.. إليكم التفاصيل

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها الأربعاء مع استفادة المستثمرين من ضعف السوق في الآونة الأخيرة وتجاهلهم للتهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية جديدة وتقييمهم لمجموعة متباينة من نتائج الشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة حتى الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش ليواصل الصعود للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن لامس يوم الجمعة أدنى مستوى له في خمسة أسابيع.

وصعد المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمئة والمؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمئة.

وزاد سهم كومرتس بنك واحدا بالمئة تقريبا بعدما أعلن البنك الالماني صافي أرباح فصلية فاقت التوقعات ورفع بعضا من توقعاته للعام بأكمله.

وقالت سيمنس إنرجي إنها تتوقع أن تحقق أقصى تقديراتها للنمو لعام 2025. وارتفع سهمها 1.2 بالمئة.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في محاولة للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية التي أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرضها بنسبة 39 بالمئة على صادرات سويسرا إليها والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدا الخميس.

وانخفض المؤشر السويسري 0.1 بالمئة.

وتراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.7 بالمئة متأثرة بانخفاض سهم نوفو نورديسك الدنمركية للأدوية 1.3 بالمئة بعد أن حافظت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله بعد أيام قليلة من خفض توقعاتها للمبيعات لعام 2025.

وقالت الشركة صاحبة عقار ويجوفي إنها ستخفض التكاليف بعد أن خسرت ما يقرب من 95 مليار دولار من قيمتها السوقية الأسبوع الماضي.

وزاد تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء من الضغوط على القطاع، والتي قال فيها إن واشنطن ستفرض في البداية “رسوما قليلة” على واردات الأدوية قبل أن ترفعها إلى 250 بالمئة.