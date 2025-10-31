الأسهم الأوروبية تتراجع بعد نتائج متباينة وقبل بيانات تضخم مرتقبة

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون نتائج فصلية متباينة وينتظرون بيانات التضخم الرئيسية في منطقة اليورو في ختام شهر حافل بالأحداث.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش ليتجه إلى مواصلة الانخفاضات للجلسة الرابعة على التوالي وبفارق 0.5 بالمئة فقط عن أعلى مستوى لامسه يوم الأربعاء.

ويتجه المؤشر لإنهاء الأسبوع على انخفاض طفيف بينما يقيم المتعاملون فرص خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة من نتائج أرباح شركات تكنولوجيا أمريكية كبيرة والهدنة التجارية الأمريكية الصينية الهشة.

ومع ذلك، يتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

وسيتحول الاهتمام إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم بعدما أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس أسعار الفائدة عند اثنين بالمئة للمرة الثالثة على التوالي، مما يشير إلى اقتصاد أكثر متانة.

وتزداد توقعات المستثمرين بأن يثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الحالية بدلا من استئناف خفضها.

في الوقت نفسه، عززت توقعات شركة آبل بتحقيق مبيعات قوية من هاتف آيفون في الربع الأخير من العام والتسارع الحاد في نمو إيرادات خدمات الحوسبة السحابية لشركة أمازون من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى ورفعت العقود الآجلة في وول ستريت.

وفي أوروبا، ارتفع سهم بنك دانسكه، أكبر بنك في الدنمرك، اثنين بالمئة بعدما أعلن البنك صافي أرباح الربع الثالث والتي جاءت أعلى قليلا من المتوقع.

وانخفض سهم شركة سكور لإعادة التأمين، ومقرها باريس، 5.4 بالمئة بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث ليقود خسائر المؤشر ستوكس 600.