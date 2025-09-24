الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل خسائر الشركات المالية والبنوك

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مقتفية أثر وول ستريت التي تراجعت خلال الليل، وقادت أسهم الشركات المالية والبنوك الخسائر المبكرة، لكن مكاسب أسهم بعض الشركات المرتبطة بالدفاع ساعدت في الحد من الخسائر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 552.5 نقطة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش. وتراجعت معظم البورصات الأوروبية أيضا، وسجل المؤشر الإيطالي أكبر خسائر.

ونزلت أسهم البنوك 0.9 بالمئة مع تراجع أسهم دويتشه بنك الألماني وباركليز البريطاني وسوسيتيه جنرال الفرنسي وسيدبنك الدنمركي بأكثر من واحد بالمئة لكل منها.

وانخفض المؤشر الفرعي لشركات الخدمات المالية أيضا 1.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر الذي يتتبع أسهم شركات الدفاع 0.8 بالمئة بعدما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن أوكرانيا تستطيع استعادة كل أراضيها التي تحتلها روسيا وأن عليها التحرك الآن.

وهبط سهم شركة لانكسيس الألمانية لصناعة الكيماويات 5.2 بالمئة بعد أن خفض دويتشه بنك تصنيفه للسهم.

وتراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال الليل مع تقييم المستثمرين لتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك الممركزي الأمريكي)، والتي لم يعط فيها مؤشرات تذكر على مسار أسعار الفائدة في المستقبل.