الأسهم الأوروبية تتراجع عند الفتح

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح، الأربعاء، بعد بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع عززت التوقعات برفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، لكن صعود أسهم شركات التجزئة بقيادة إنديتكس الإسبانية حد من الخسائر.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، وتراجع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة. وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.1 بالمئة.

وكشفت بيانات أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في أغسطس آب، ومن المرتقب أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء المقبل.

وقفز مؤشر شركات التجزئة 2.3 بالمئة وكان القطاع الأكثر ارتفاعا بعد صعود سهم إنديتكس الإسبانية المالكة للعلامة التجارية زارا خمسة بالمئة. وارتفع المؤشر الإسباني 0.3 بالمئة وكان ضمن بضعة مؤشرات صاعدة في أوروبا.

وأعلنت إنديتكس تسجيل قفزة بنسبة 24.5 بالمئة في مبيعات ستة أشهر وارتفاع الأرباح على أساس سنوي لتنهي شهر يوليو تموز على ارتفاع قوي قبل بدء ضعف الطلب على الملابس الشهر الماضي بسبب زيادة التضخم.