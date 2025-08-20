الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية تتراجع عن أعلى مستوياتها في 5 أشهر

منذ ساعتين
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء عن أعلى مستوى لها عند الإغلاق في خمسة أشهر والذي سجلته في الجلسة السابقة بعد أن اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر الأداء الضعيف لنظيراتها في وول ستريت وفي الوقت الذي تعرض فيه قطاع الدفاع لضغوط لليوم الثاني.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش مع انخفاض معظم البورصات الرئيسية.

ونزل المؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في بريطانيا إلى 3.8 بالمئة في يوليو تموز إلى أعلى مستوى له منذ يناير كانون الثاني عام 2024 بما يتماشى مع توقعات بنك إنجلترا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن قد تقدم دعما جويا لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام، لكنه استبعد إرسال قوات برية.

وهبطت أسهم الشركات المرتبطة بالدفاع 1.5 بالمئة في التعاملات المبكرة. وعانت هذه الأسهم في الجلسة السابقة من أسوأ يوم لها في أكثر من شهر تحت ضغط الأنباء عن قمة محتملة بين أوكرانيا وروسيا بعدما أدت آمال وقف التصعيد إلى انخفاض الطلب على الأصول ذات الصلة بالأنشطة العسكرية.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا واحدا بالمئة تقريبا بعد يوم من تراجع أسهم نظيراتها الأمريكية بسبب المخاوف من فقاعة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والضبابية بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وهبط سهم مجموعة ألكون السويسرية الأمريكية للعناية بالعيون 9.8 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعاتها لصافي المبيعات لعام 2025 بسبب التأثير المتوقع للرسوم الجمركية الأمريكية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ضربة جوية روسية بطائرة مسيرة في منطقة سومي، أوكرانيا، 20 أغسطس 2025. رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تقول إن قواتها قصفت ميناء في أوكرانيا وسيطرت على مزيد من المناطق السكنية
أشخاص يشاركون في مسيرة ”أوقفوا تجويع غزة“ في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 16 أغسطس 2025. رويترز
احتجاجات مستمرة في العواصم الغربية ضد الحرب على غزة
مقاتلون من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس
في عملية استثنائية.. القسام تهاجم موقعاً إسرائيلياً في خان يونس وتحاول أسر جنود

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري لـ حزب الله: لا فائدة من استخدام الشارع