الأسهم الأوروبية تتراجع مع إقالة الرئيس التنفيذي لنستله وتوقعات تضخم اليورو

منذ 21 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض سهم نستله بعد أن أقالت شركة الأغذية السويسرية العملاقة الرئيس التنفيذي لوران فريكس بعد عام من توليه المنصب، في حين يترقب المستثمرون تقرير التضخم في منطقة اليورو الذي يصدر اليوم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 550.48 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، وتصدرت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات الخسائر وتراجعت 1.2 بالمئة.

وانخفض سهم نستله 3.2 بالمئة مع إقالة فريكس لعدم إفصاحه عن علاقة عاطفية مع إحدى الموظفات.

ويهدد الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي بمزيد من التقلبات في الشركة التي تعاني من ظروف استهلاكية صعبة ورسوم أمريكية مزعجة.

وهبط مؤشر الأسهم القيادية السويسري الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

ومن بين الأسهم الأخرى، صعد سهم كيرينج 3.8 بالمئة بعد رفع اتش.إس.بي.سي توصيته لسهم المجموعة المالكة للعلامة التجارية جوتشي إلى “شراء” من “احتفاظ”، وصعد سهم مجموعة بارتنرز 3.37 بالمئة بعد الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام.

وينصب التركيز أيضا على أول تقدير للتضخم في منطقة اليورو لشهر أغسطس آب، والذي توقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أنه ارتفع اثنين بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

