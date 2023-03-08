الأسهم الأوروبية تتراجع مع احتمال لمزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن هناك احتمالا لمزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، في حين تراجع سهم شركة أديداس للملابس الرياضية بعد الإعلان عن خطط لخفض توزيعات أرباحها السنوية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وسجل المؤشر أكبر انخفاض يومي له فيما يقرب من أسبوعين الثلاثاء 7\3\2023 بعد أن قال باول في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إن البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع وإنه مستعد للتحرك بخطوات أكبر للسيطرة على التضخم.

وتراجع سهم أديداس بما يقرب من اثنين بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية إنها تخطط لخفض توزيعات أرباحها السنوية إلى 0.70 يورو (0.7374 دولار) للسهم.

وانخفض سهم سيمرايز أربعة بالمئة ليدفع قطاع الكيماويات الأوروبي إلى التراجع بعد أن توقعت شركة صناعة النكهات والعطور الألمانية هامش أرباح لعام 2023 أقل قليلا من توقعات السوق نظرا لارتفاع التكاليف.