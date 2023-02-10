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الأسهم الأوروبية تتراجع وتقترب من إنهاء سلسلة مكاسب اسبوعية

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 10 - فبراير - 2023 1:20 مساءً
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وتقترب من إنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام مع تقييم المستثمرين لاحتمالات استمرار سياسة التشديد النقدي عالميا لفترة طويلة، إلى جانب تأثر المعنويات بتوقعات قاتمة من جانب أديداس الألمانية للملابس الرياضية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6 بالمئة، بعد أن لامس أعلى مستوى في عام أمس الخميس 9\2\2023 إثر سلسلة من بيانات أرباح الشركات التي حفزت شهية المخاطرة.

وتراجعت أسهم شركات البيع بالتجزئة والموارد الأساسية واحدا بالمئة تقريبا لكل منهما ليسجلا أسوأ أداء بين مؤشرات القطاعات.

وقفز سهم ساب السويدية لصناعة المعدات الدفاعية 8.8 بالمئة ليتصدر مكاسب المؤشر ستوكس 600 على خلفية ارتفاع الأرباح التشغيلية في الربع الرابع، وتوقعت الشركة أيضا نمو إيرادات العمليات 15 بالمئة في 2023 وزيادة الدخل التشغيلي بوتيرة أسرع من الإيرادات.

وهبط سهم أديداس 9.4 بالمئة متجها لتسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 11 شهرا على خلفية توقعات بانخفاض كبير يقارب العشرة بالمئة في مبيعات 2023، مما أدى أيضا إلى تراجع سهم نظيرتها بوما اثنين بالمئة.

وتراجع سهم ستاندرد تشارترد البريطاني 5.7 بالمئة ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد منذ ستة أشهر بعد إعلان بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، أنه لا يقيّم في الوقت الحالي عرض استحواذ.

    المصدر :
  • رويترز

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