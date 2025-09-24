الأسهم الأوروبية تتراجع وخسائر السلع الفاخرة تبدد مكاسب شركات الدفاع

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، وحققت قطاعات السلع الأساسية والدفاع مكاسب فيما تراجعت شركات الرعاية الصحية والسلع الفاخرة الرائدة، في الوقت الذي يحلل فيه المستثمرون إشارات جديدة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة عند الإغلاق، في حين تباين أداء البورصات الإقليمية. وقاد المؤشر الفرنسي كاك 40 الانخفاضات، بتراجعه 0.6 بالمئة.

وصعد مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.8 بالمئة مع ارتفاع أسعار النحاس إلى أعلى مستوى في 15 شهرا، وزاد مؤشر قطاع الطاقة 1.5 بالمئة بعد أن بلغت أسعار النفط الخام أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وقفز سهم شركة أنجلو أمريكان 4.7 بالمئة بعد أن عرضت شركة إندياما شراء حصة أقلية في وحدة دي بيرز للألماس التابعة لها.

وزادت أسهم شركات الدفاع، من بينها راينميتال وهينسولدت وساب، بنسبة تراوحت بين ثلاثة وثمانية بالمئة بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن أوكرانيا قادرة على استعادة جميع أراضيها التي تسيطر عليها روسيا، وأن على كييف التحرك الآن.

وأثرت خسائر أسهم شركات السلع الفاخرة، مثل إل.في.إم.إتش والمجموعة المالية هيرميس القابضة وريتشمونت ومجموعة ايسيلور لوكسوتيكا، على المؤشر ستوكس 600.

وانخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أيضا مع تحليل المستثمرين تصريحات باول الأخيرة، والتي لم توضح بشكل كاف مسار مركز الاحتياطي الاتحادي في المستقبل فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش، يراهن المتعاملون على خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال العام الجاري، مع تجاوز احتمالات التحرك في أكتوبر تشرين الأول 94 بالمئة.