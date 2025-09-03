الأربعاء 11 ربيع الأول 1447 ﻫ - 3 سبتمبر 2025 |
الأسهم الأوروبية تتعافى مع استقرار عمليات بيع السندات قبيل بيانات أمريكية

منذ 26 دقيقة
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متعافية من خسائر حادة تكبدتها في الجلسة السابقة، إذ بدا أن عمليات البيع في السندات طويلة الأجل استقرت بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة إلى 545.35 نقطة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، مدفوعا بمكاسب 1.3 بالمئة لقطاع التكنولوجيا الذي سجل أفضل أداء.

وارتفعت أسهم أديداس 2.5 بالمئة بعد أن رفعت شركة جيفريز للوساطة تصنيفها لسهم العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية إلى “شراء” من “احتفاظ”، عازية ذلك إلى زيادة تنوع محركات النمو للشركة.

ومما خفف بعض الضغوط عن الأسهم، استقرار السندات الأوروبية طويلة الأجل بعد موجة بيع أمس الثلاثاء نتجت عن مخاوف بشأن متانة الأوضاع المالية، والتي ضغطت أيضا على الأسهم إذ سجل المؤشر ستوكس أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من شهر.

وتراجع سهم سويس لايف 2.4 بالمئة بعد أن سجلت شركة التأمين انخفاضا في صافي أرباح النصف الأول من العام بسبب ارتفاع النفقات الضريبية.

    المصدر :
  • رويترز

