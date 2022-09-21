الأسهم الأوروبية تتعافى من صدمة التعبئة الروسية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الأربعاء، قبل القرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن رفع أسعار الفائدة.

وتجاهلت الأسواق بذلك إعلان روسيا عن تعبئة عسكرية جزئية.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداولات على ارتفاع 0.9 بالمئة، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة لأدنى مستوى منذ مطلع يوليو تموز إثر اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب “بالابتزاز النووي” بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتدريجيا، عاد الانتباه لينصب على سياسة البنك المركزي الأمريكي الذي من المتوقع أن يرفع في وقت لاحق اليوم الأربعاء سعر الإقراض بمقدار 75 نقطة أساس، ليواصل بذلك حملته المشددة لكبح التضخم.

ودعمت أسهم الشركات الدفاعية المكاسب، وارتفعت أسهم راينميتال وليوناردو وتاليس وبي.إيه.إي سيستمز بنسب تراواحت بين 4 و9.3 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم الطاقة 1.6 بالمئة بعدما قفزت أسعار النفط في أعقاب أنباء التعبئة الروسية.