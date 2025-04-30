الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب بعد تقييم نتائج أعمال الشركات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء في وقت يقيم فيه مستثمرون أثر نتائج أعمال مالية متباينة للشركات ويترقبون بيانات اقتصادية مهمة في نهاية شهر متقلب هيمن عليه الارتباك الناجم عن السياسة التجارية الأمريكية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:16 بتوقيت غرينتش لكنه في سبيله ليسجل خسارة شهرية للشهر الثاني على التوالي إذا استمر في مساره الحالي.

وشهدت مؤشرات أسواق أسهم دول المنطقة ارتفاعات أيضا باستثناء مؤشر السوق الإسبانية الذي هبط 0.5 بالمئة.

وعوض المؤشر الأوروبي نحو نصف خسائره بعد أن تراجع بما يقارب 18 بالمئة عن ارتفاعات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر بسبب مخاوف من ركود عالمي بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم جمركية.

وارتفعت أسهم باركليز 2.3 بالمئة بعد أن أعلن البنك البريطاني عن تسجيل ارتفاع في الأرباح في الربع الأول 19 بالمئة وهو ما جاء أعلى من المتوقع.

وارتفع سهم مجموعة دي.إس.في الدنمركية للخدمات اللوجيستية 9.6 بالمئة بعد أن أبرمت صفقة للاستحواذ على شنكر الألمانية وقدمت توقعات لما قد يعود عليها من الصفقة.

لكن سهم ساب هبط بنحو خمسة بالمئة بعد أن أعلنت شركة تصنيع الصلب السويدية أمس الثلاثاء عن تراجع 57 بالمئة في الأرباح التشغيلية عن الربع الأول.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات عن نمو الاقتصاد في فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.