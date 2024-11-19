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الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب مع انتعاش قطاعي التعدين والعقارات

19 - نوفمبر - 2024
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مدعومة بصعود أسهم قطاع التعدين وانتعاش أسهم العقارات بينما تؤثر بيانات اقتصادية وأرباح شركات وتوقعات متعلقة بالسياسة النقدية العالمية على معنويات السوق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش مع تقدم قطاع الموارد الأساسية واحدا بالمئة.

وزاد قطاع العقارات 0.8 بالمئة بعد هبوطه اثنين بالمئة أمس الاثنين.

وقفز سهم شركة تيسن كروب الألمانية لصناعة الغواصات وقطع غيار السيارات 7.5 بالمئة بعد صدور نتائج الربع الرابع، في حين ارتفع سهم إمبريسر السويدية للألعاب 3.7 بالمئة على خلفية أنباء تشير إلى فصلها عن شركة أسمودي المتخصصة في ألعاب الطاولة.

وتراجع سهم شركة سونوفا هولدنج السويسرية لتصنيع أجهزة السمع اثنين بالمئة بعدما جاءت أرباحها الأساسية في النصف الأول من العام دون التوقعات.

وتتجه الأنظار إلى ترشيحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمنصبي وزير الخزانة والممثل التجاري في إدارته بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن ترشيحاته لمنصبي وزيري الصحة والدفاع.

ويترقب المستثمرون أيضا أي مؤشرات حول مسار خفض أسعار الفائدة عالميا وسط تكهنات بأن سياسات ترامب سترفع معدلات التضخم وتقيد مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة فيما أشار صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي إلى مخاوف من فرض الولايات المتحدة لرسوم جمركية تجارية جديدة قد تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

    المصدر :
  • رويترز

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