الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب وسط ترقب لتطورات الرسوم الجمركية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن سجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات محتملة بشأن الرسوم الجمركية وتطلعهم لأسبوع حافل بنتائج الشركات والبيانات الاقتصادية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت yرينتش مع وجود مؤشرات أوروبية أخرى في المنطقة الإيجابية.

وتلقت معنويات السوق دعما من إشارات على تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق وسط أنباء متضاربة من أكبر اقتصادين في العالم بشأن تحقيق تقدم حول التجارة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد إنه لم يناقش الرسوم الجمركية مع المسؤولين الصينيين ولا يعرف ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

ونفت الصين مرارا ما قاله ترامب حول وجود مفاوضات جارية حول الرسوم الجمركية. ومع ذلك ذكرت شركات أنها تلقت إخطارات بأن بكين قررت يوم الجمعة إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية الصينية البالغة 125 بالمئة، في أوضح مؤشر حتى الآن على مخاوف بكين بشأن تداعيات الحرب التجارية.

وارتفعت أسهم شركة ديليفرو 16.3 بالمئة بعد أن قالت شركة توصيل الوجبات البريطانية يوم الجمعة إنها تلقت عرض استحواذ من دور داش في الخامس من أبريل نيسان.

وصعد سهم شركة إيرباص 1.6 بالمئة بعد أن أبرمت اتفاقا للاستحواذ على بعض الأصول من شركة سبيريت إيروسيستمز، وفقا لما أعلنته الشركتان.

وأعلن بنك ميديوبانكا الإيطالي عن عرض بقيمة 6.3 مليار يورو (7.15 مليار دولار) قدمه لبنك بانكا جنرالي الخاص.

كما يترقب المستثمرون تقارير عن التضخم من منطقة اليورو والولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

(الدولار = 0.7517 جنيه إسترليني)