الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446 ﻫ - 29 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية تحقق مكاسب وسط ترقب لتطورات الرسوم الجمركية

منذ 22 ساعة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أن سجلت مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات محتملة بشأن الرسوم الجمركية وتطلعهم لأسبوع حافل بنتائج الشركات والبيانات الاقتصادية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت yرينتش مع وجود مؤشرات أوروبية أخرى في المنطقة الإيجابية.

وتلقت معنويات السوق دعما من إشارات على تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق وسط أنباء متضاربة من أكبر اقتصادين في العالم بشأن تحقيق تقدم حول التجارة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد إنه لم يناقش الرسوم الجمركية مع المسؤولين الصينيين ولا يعرف ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينغ.

ونفت الصين مرارا ما قاله ترامب حول وجود مفاوضات جارية حول الرسوم الجمركية. ومع ذلك ذكرت شركات أنها تلقت إخطارات بأن بكين قررت يوم الجمعة إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية الصينية البالغة 125 بالمئة، في أوضح مؤشر حتى الآن على مخاوف بكين بشأن تداعيات الحرب التجارية.

وارتفعت أسهم شركة ديليفرو 16.3 بالمئة بعد أن قالت شركة توصيل الوجبات البريطانية يوم الجمعة إنها تلقت عرض استحواذ من دور داش في الخامس من أبريل نيسان.

وصعد سهم شركة إيرباص 1.6 بالمئة بعد أن أبرمت اتفاقا للاستحواذ على بعض الأصول من شركة سبيريت إيروسيستمز، وفقا لما أعلنته الشركتان.

وأعلن بنك ميديوبانكا الإيطالي عن عرض بقيمة 6.3 مليار يورو (7.15 مليار دولار) قدمه لبنك بانكا جنرالي الخاص.

كما يترقب المستثمرون تقارير عن التضخم من منطقة اليورو والولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

(الدولار = 0.7517 جنيه إسترليني)

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مسيرات
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تعلن التصدي لهجوم روسي بمئة طائرة مسيرة
عناصر من الشرطة الهندية يقفون للحراسة عند نقطة تفتيش في أعقاب هجوم يشتبه في أنه هجوم شنه مسلحون بالقرب من بهالجام في منطقة أنانتناج جنوب كشمير. رويترز
الهند تعزز الأمن في كشمير وتغلق عشرات المقاصد السياحية
قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تعترض مسيرات أوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تعلن إسقاط 91 مسيرة أوكرانية خلال الليل

الأكثر قراءة

صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
وزير المال ياسين جابر . رويترز
خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
صحة الكبد (تعبيرية)
بشرى لمرضى الكبد.. علاج جديد قد يحل محل الزراعة