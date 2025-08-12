الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعدما تلقت المعنويات دعما من تمديد هدنة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار ومسار السياسة النقدية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، وسط صعود معظم بورصات المنطقة.

ومددت واشنطن وبكين هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما مما يعني تأجيل فرض الرسوم المرتفعة المتبادلة حتى 10 نوفمبر تشرين الثاني وبما يهيئ الظروف لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال ترامب إنه سيتعين على كييف وموسكو التنازل عن أراض لإنهاء الحرب، وذلك قبل قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة.

وتراجع سهم يو.بي.إس 0.9 بالمئة بعد أن باع مستثمر أسهم مدير الثروات السويسري.

وصعد سهم شركة سارتوريوس 3.6 بالمئة بعد أن رفعت شركة جيفريز توصيتها لسهم مُورد المعدات الصيدلانية.

وارتفع سهم شركة فيستاس ويند سيستمز 3.5 بالمئة بعد تلقي طلبات في الولايات المتحدة لمشاريع لم يتم الكشف عنها.

وكان سهم شركة سبيراكس جروب الرابح الأكبر على المؤشر إذ قفز 16 بالمئة بعد أن فاقت نتائج الشركة للنصف الأول التوقعات.