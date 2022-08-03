الأربعاء 5 محرم 1444 ﻫ - 3 أغسطس 2022 |
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الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من النتائج الإيجابية لبضع الشركات

منذ 36 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء بدعم من نتائج إيجابية من بضع شركات، غطت على مخاوف من تباطؤ اقتصادي في أعقاب بيانات متشائمة لنشاط الشركات في منطقة اليورو.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.5 بالمئة، مستردا خسائره التي مني بها في الجلستين السابقتين.

وكان المؤشر القياسي الأوروبي قد هبط الثلاثاء 2 أعسطس، بفعل بيانات عالمية ضعيفة لنشاط المصانع ومخاوف بأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان قد تؤدي لتصعيد التوتر بين بكين وواشنطن.

وأظهرت بيانات الأربعاء أن نشاط الشركات في منطقة اليورو انكمش بشكل طفيف في يوليو تموز للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي، مع كبح المستهلكين الإنفاق وسط أزمة في تكاليف المعيشة.

وتعرضت الأسواق لضغوط مؤخرا إذ أدت الضغوط التضخمية وتزايد أسعار الفائدة والمخاوف بشأن الإمدادات، خصوصا إمدادات الطاقة، إلى تراجعات حادة في شهية المستثمرين للمخاطرة.

    المصدر :
  • رويترز

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