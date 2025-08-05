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الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم نتائج أعمال إيجابية وتوقعات خفض الفائدة

منذ 3 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع ترقب سلسلة من نتائج الأعمال والبيانات بينما تحسنت ثقة المستثمرين نتيجة عقد الآمال على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في اجتماعه للسياسات النقدية في سبتمبر أيلول.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، إذ سجلت أغلب بورصات دول المنطقة مكاسب.

وسادت حالة من الإيجابية الأسواق العالمية بعد أن أشارت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول ارتفعت إلى ما يقرب من 94 بالمئة عقب بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية الأمريكية الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، تواصلت تقارير نتائج الأعمال الإيجابية، إذ احتل سهم فريسنيلو مكانة بين أكبر الرابحين بقفزة 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التعدين نتائج جيدة للنصف الأول من العام.

وقاد سهم سميث+نيفيو المكاسب، إذ قفز 12 بالمئة بعد أن سجلت شركة تصنيع المنتجات الطبية البريطانية قفزة 11.2 بالمئة في أرباح النصف الأول، وأعلنت إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 500 مليون دولار للفترة المتبقية من العام.

وارتفع سهم دياجيو 5.6 بالمئة بعد أن توقعت أكبر شركة لصناعة المشروبات الروحية في العالم نموا في مبيعات 2026 مماثلا للنمو هذا العام، ورفعت هدفها لخفض التكاليف.

وارتفع سهم هوجو بوس ثلاثة بالمئة بعد أن أدت إجراءات خفض التكاليف إلى تحقيق علامة الأزياء الألمانية أرباحا تشغيلية تفوق التوقعات الفصلية.

وارتفع سهم بي.بي 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة أنها ستراجع الأصول والتكاليف لتحسين الربحية وتجاوز أرباح الربع الثاني للتوقعات.

    المصدر :
  • رويترز

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