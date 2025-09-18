الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
الأسهم الأوروبية ترتفع بعد خفض الفائدة الأميركية

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول، في حين تراجع سهم شركة إس.آي.جي بعد أن أصدرت الشركة التي تتخذ من سويسرا مقرا تنبيها بشأن الأرباح.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة إلى 553.49 نقطة، مع مكاسب في مختلف القطاعات.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، وهي أول خطوة للتيسير النقدي في سياسته منذ ديسمبر كانون الأول.

ومع ذلك، أشار المركزي الأمريكي أيضا إلى أنه سيتبع نهجا مدروسا لخفض تكاليف الاقتراض لبقية العام، مما قلل من بعض التفاؤل.

وفي الدنمرك، ارتفع سهم شركة نوفو نورديسك 2.6 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن عقار ويجوفي التجريبي على شكل أقراص أدى إلى فقدان الوزن بنسبة 16.6 بالمئة في دراسة في مرحلة متقدمة، مقارنة مع تجارب سابقة للنسخ القابلة للحقن من العقار.

لكن سهم مجموعة إس.آي.جي السويسرية للتعبئة والتغليف هوى بنسبة 20 بالمئة، مما أدى إلى وقف تداول السهم بعد أن أصدرت المجموعة تنبيها بخصوص الأرباح لعام 2025 وعلقت توزيع الأرباح النقدية.

كما تراجع سهم نكست البريطانية 5.5 بالمئة، بعد أن قالت شركة مبيعات التجزئة في مجال الأزياء والملابس إنها تتوقع تباطؤ نمو المبيعات في بريطانيا في النصف الثاني من العام، مما طغى على النتائج التي أظهرت ارتفاع الأرباح في النصف الأول بنسبة 13.8 بالمئة.

