الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل صعود أسهم شركات السلع الفاخرة

منذ 13 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

لامست الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مدعومة بارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة بسبب زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة وصعود أسهم شركات طاقة الرياح بعد أن قضت محكمة بأن شركة أورستيد يمكنها استئناف العمل في مشروع بحري أمريكي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة عند الإغلاق بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 سبتمبر أيلول. وأغلقت معظم البورصات الأوروبية على ارتفاع أيضا.

وصعدت البورصة البرتغالية عند الإغلاق إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن حافظت البلاد على فائض الموازنة المستهدف لعام 2025 مما أتاح لها فرصة الاستمرار في خفض نسبة الديون.

وفي الوقت نفسه، كانت أسهم الشركات الفاخرة، مثل إل.في.إم.إتش ولوريل وريتشمونت من بين أكبر 10 أسهم صعدت على المؤشر.

وأظهرت بيانات بطاقات بنك أوف أمريكا أن الإنفاق على السلع الفاخرة في الولايات المتحدة زاد في سبتمبر أيلول لأول مرة منذ 37 شهرا.

وقفز سهم شركة أورستيد الدنمركية لتطوير محطات الرياح البحرية أربعة بالمئة بعد أن حكم قاض اتحادي في الولايات المتحدة بأن الشركة يمكنها استئناف العمل في مشروع محطة رياح شبه مكتمل قبالة ساحل رود آيلاند.

وقالت لورا كوبر خبيرة الاستثمار العالمي في شركة نوفين “نعتبر ذلك تطورا إيجابيا”.

وصعد قطاع شركات التجزئة اثنين بالمئة تقريبا مدعوما بارتفاع سهم كينجفيشر للبيع بالتجزئة والمتخصصة في مجال تحسين المنازل 14.6 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله.

وقفز سهم مجموعة كينجسبان الأيرلندية لتصنيع مواد البناء 8.2 بالمئة بعد الإعلان عن خطط لطرح 25 بالمئة من مركز البيانات التابع لها للاكتتاب مما قد يسدد ديونها.

وارتفع مؤشر التكنولوجيا الأوسع نطاقا 0.6 بالمئة معوضا خسائره المبكرة بعد المكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت، بعدما قالت شركة إنفيديا إنها ستستثمر ما يصل إلى 100 مليار دولار في شركة أوبن إيه.آي وستزودها برقائق مراكز البيانات.

    المصدر :
  • رويترز

