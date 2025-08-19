الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
الأسهم الأوروبية ترتفع مع توقعات اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا

منذ 33 دقيقة
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين لاحتمال توصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق سلام بعد إشارات دبلوماسية مشجعة عقب اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع قادة أوروبيين في البيت الأبيض.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت معظم البورصات الرئيسية في المنطقة.

وقال ترامب لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن واشنطن ستساعد في ضمان أمن أوكرانيا في أي اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، لكن لم يتضح بعد نطاق جهود المساعدة.

وقدم ترامب هذا التعهد بعد اجتماع مع قادة أوروبيين في البيت الأبيض، ومن المتوقع تحديد الضمانات الرسمية خلال الأيام العشرة المقبلة.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقيان خلال الأسبوعين المقبلين، وسيعقد ترامب اجتماعا ثلاثيا بعد ذلك لبدء المفاوضات.

وانخفضت أسهم قطاع الدفاع 0.7 بالمئة متأثرة بأنباء القمة المحتملة بين روسيا وأوكرانيا إذ أدت الآمال في خفض التصعيد إلى تراجع الطلب على الأصول المرتبطة بالأنشطة العسكرية.

وهبطت أسهم مجموعة رينك ورينميتال وهينسولت بنسب تتراوح بين 1.9 بالمئة و3.2 بالمئة.

ونزل سهم ميرك قليلا بعد أن خفض باركليز تصنيف الشركة.

    المصدر :
  • رويترز

