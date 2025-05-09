الأسهم الأوروبية ترتفع مع مؤشرات تهدئة التوترات التجارية

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة مع رهان المستثمرين على أن الحرب التجارية ستهدأ قبل محادثات بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، وارتفعت كل بورصات المنطقة بقيادة المؤشر داكس الألماني الذي زاد 0.5 بالمئة.

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس 8\5\2025 خفض الرسوم الجمركية البالغة 145 بالمئة على الواردات الصينية في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون من أكبر اقتصادين في العالم لإجراء مفاوضات في سويسرا.

وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك لشبكة سي.إن.بي.سي إن واشنطن ستبرم عشرات الاتفاقات التجارية خلال الشهر المقبل، لكنه رجح استمرار الرسوم الجمركية المفروضة على معظم الدول بنسبة عشرة بالمئة.

وأعلنت الولايات المتحدة التوصل لاتفاق تجاري محدود مع بريطانيا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 بنحو 13.7 بالمئة عن أدنى مستوى له في أوائل أبريل نيسان بفضل الآمال في أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقات لتجنب حرب تجارية مدمرة. واستفادت الأصول الأوروبية أيضا من تدفقات الاستثمار بعيدا عن الولايات المتحدة.

وانخفض سهم كومرتس بنك 0.2 بالمئة رغم أن نمو صافي أرباح البنك في الربع الأول فاق التوقعات.

وقفز سهم سونوفا 5.8 بالمئة بعد أن توقعت الشركة السويسرية زيادة المبيعات والأرباح للسنة المالية 2025-2026.