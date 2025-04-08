الأسهم الأوروبية ترتفع من أدنى مستوى لها

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى لها في 14 شهرا الثلاثاء بعد عمليات بيع مكثفة على مدى أربع جلسات متتالية رغم أن معنويات المستثمرين لا تزال حساسة للتطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش بعد أن هبط 12.1 بالمئة في الجلسات الأربع الماضية فقط في ظل قلق المستثمرين من ركود عالمي محتمل بسبب التصعيد الأخير في الحرب التجارية.

وانخفض المؤشر 17.9 بالمئة عند الإغلاق أمس الاثنين عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في الثالث من مارس آذار.

كما ارتفع المؤشر داكس الألماني 1.1 بالمئة.

وتكالب المستثمرون على أسهم الدفاع التي سجلت أفضل أداء هذا العام ورفعت المؤشر 3.3 بالمئة. وزادت أيضا أسهم البنوك واحدا بالمئة بعد تراجعها بسبب المخاوف من تباطؤ النمو.

وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل الهولندية لتصنيع معدات الرقائق 3.9 بالمئة، وربح سهم سيمنس الألمانية الهندسية 3.6 بالمئة، وكانا من أكبر الداعمين للمؤشر ستوكس.

وقالت فيونا سينكوتا كبيرة محللي السوق لدى سيتي إندكس “من المرجح أن يكون هذا انتعاشا مؤقتا في الوقت الحالي وليس تعافيا تاما لأن الأسباب الأساسية لعمليات البيع لم تتغير فعليا حتى الآن”.

ويواجه المستثمرون والقادة السياسيون صعوبة في تحديد ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائمة أم أنها مجرد تكتيك ضغط للحصول على تنازلات من دول أخرى.

ولم يطرأ تغيير يذكر على وول ستريت عند الإغلاق أمس الاثنين بعد جلسة متقلبة عقب تقرير خاطئ أفاد بتوقف مؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية مما تسبب في ارتفاع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 5.6 بالمئة لفترة وجيزة وأكد حساسية المستثمرين للأخبار المتعلقة بالتجارة.

وانخفض سهم إنفينيون الألمانية لصناعة الرقائق 0.9 بالمئة بعد أن قالت إنها ستشتري وحدة للسيارات تابعة لشركة مارفل تكنولوجيز بنحو 2.5 مليار دولار نقدا.