الأربعاء 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 17 سبتمبر 2025
الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة الأمريكية

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 17 - سبتمبر - 2025 12:41 مساءً
مؤشر الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد الانخفاضات التي سجلتها في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لقرار السياسة النقدية الذي سيصدره مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 551.56 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوع أمس الثلاثاء. وقادت أسهم التكنولوجيا مكاسب القطاعات وصعد سهما ساب وبروسوس بنحو اثنين بالمئة لكل منهما.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيحول المستثمرون على مستوى العالم تركيزهم إلى ختام اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.

وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يخفض البنك المركزي الأكثر نفوذا في العالم الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بعد علامات التباطؤ التي شهدتها سوق العمل الأمريكية، إلا أن التركيز الأكبر سينصب على تعليقات رئيس البنك جيروم باول حول توقعات السياسة.

وقفز سهم (بوست إن.إل.) 7.5 بالمئة بعد أن كشفت شركة البريد والطرود والتجارة الإلكترونية عن استراتيجيتها الجديدة.

وارتفع سهم نوفو نورديسك 1.8 بالمئة بعد أن رفعت خدمات بنك بيرينبيرج للوساطة توصيتها لسهم شركة تصنيع الأدوية الدنمركية.

    المصدر :
  • رويترز

