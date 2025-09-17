الأسهم الأوروبية تستقر عند الإغلاق

استقرت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق الأربعاء مع تجنب المستثمرين الرهانات الكبيرة قبيل إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قرار السياسة النقدية اليوم، بينما ارتفع سهم بوما على خلفية تقرير عن عرض استحواذ على شركة الملابس الرياضية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.05 بالمئة إلى 550.53 نقطة، مسجلا أدنى مستوى له في أسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه الذي بدأ أمس الثلاثاء في الوقت الذي يحاول فيه التعامل مع مؤشرات على وجود ضعف في سوق العمل.

وتصدر مؤشر النفط والغاز الخسائر على ستوكس 600 بانخفاض 1.2 بالمئة، مقتفيا أثر تراجع أسعار النفط. وانضم إليه قطاع الموارد الأساسية الذي هبط هو الآخر 1.2 بالمئة مع وصول أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.

وقفز سهم بوما 16.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له في شهرين تقريبا بعد أن ذكرت مانجر ماجازين أن طرفين يحضران لاستحواذ مُحتمل على شركة صناعة الملابس الرياضية الألمانية. وارتفع سهم منافستها أديداس 1.7 بالمئة وتقدم سهم جيه.دي سبورتس 0.5 بالمئة.

وانخفض سهم كومرتس بنك 2.7 بالمئة وخسر سهم يونيكريديت 3.5 بالمئة مما دفع مؤشر البنوك الأوروبية إلى الانخفاض واحد بالمئة.

وارتفع سهم شركة الأدوية الدنمركية نوفو نورديسك 2.9 بالمئة بعد أن رفعت بيرينبرج توصيتها لسهمها ذي الوزن الثقيل على المؤشر من “احتفاظ” إلى “شراء”.

وتراجع سهم (بروزيبنسات.1) 2.4 بالمئة بعد أن خفضت الشركة الألمانية توقعاتها لعام 2025.